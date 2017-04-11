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10 Nisan Reyting Sonuçları Açıklandı

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10 Nisan Reyting Sonuçları Açıklandı
Bu haber 11 Nisan 2017 - 14:39 'de eklendi .

10 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçları ile birçok kanal yine nefes kesen yarışlarla ekranlarda yerini aldı. Yeni dizilerle beraber yarış içerisindeki eski dizilerle kanallar arasındaki çekişme de reyting sonuçlarına yansımış gözüküyor.

İçerde Show TV’de nefes kesen sahneleri izleyicisine gösterirken Survivor’da TV8 ekranlarında yarışlarla adından söz ettirdi. Söz ise yeni dizi olmasına rağmen Star TV farkıyla üst sıralarda yer almayı başardı. Ana Haber bültenleri arasında Fatih Portakal yine lider olurken, İçerde Özet bölümü bile birçok program ile diziyi geride bıraktı. Kırgın Çiçekler’de dün akşamın vazgeçilmezleri arasındaydı.

10 Nisan Reyting Sonuçları

 

BaşlıkKanalTür
1İçerdeSHOW TVDizi
2SurvivorTV8Yarışma
3SözSTAR TVDizi
4Fatih Portakal İle Ana HaberFOX TVHaber
5İsimsizlerKANAL DDizi

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