2017 Bilsem Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?

Üstün yetenekli öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri ve seviyelerinin beli olması amacıyla her yıl belli dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan BİLSEM sınavları takvime göre gerçekleştirilmişti.

3. aşama ise8 Mayıs ile 30 Haziran 2017 tarihleri aralığında yapılacak ve bireysel değerlendirme filtrelerini geçen adaylar bireysel değerlendirme kısmına alınmaktadır. İlk iki aşama ise geçtiğimiz haftalarda yapıldı.

BİLSEM Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

BİLSEM grup tarama Sınav sonuçları 14 Nisan Cuma günü MEB tarafından resmi internet adresinden açıklanacak. BİLSEM kazanan adaylar ise kayıt hakkı kazananların sonuçları ise 15 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak.