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2017 Ramazan Bayramı Ne Zaman? Arefe Hangi Güne Denk Gelmektedir?

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2017 Ramazan Bayramı Ne Zaman? Arefe Hangi Güne Denk Gelmektedir?
Bu haber 24 Nisan 2017 - 10:38 'de eklendi .

Ramazan bayramı 2017 yılıdna hangi tarihe ve güne denk gelmektedir? Arefe günü Ramazan Bayramı için çok önemli olurken işte Ramazan Bayramı ne zaman sorsunun cevabı…

İslam Dininin farzlarından biri olan oruç, her sene değişen tarihlerde Ramazan ayında Müslümanlar tarafından tutulmaktadır. Peki, bu sene hangi tarihlerde Ramazan orucunu tutacağız?  Ki bu soruya cevap olarak Diyanet İşleri, Hicri Takvim, Miladi Takvim’e göre 10 gün geriye gitmesinden ötürü her sene tutulan Ramazan orucunun bu sene hangi ayda ve günde başlayacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 27 Mayıs 2017 başlayan on bir ayın sultanı ramazan her sene olduğu gibi büyük coşku ile karşılanacaktır. Bu nurlu zamanın gelişi ile birlikte İslam dünyasında yeniden kardeşlik, komşuluk ve yardımlaşma gibi iyi niyetli düşüncelerin yeniden filizleneceğini umuyoruz.

Bu ayda gerçekleştireceğimiz her iyi hareketlerimiz bize en güzel şekilde ve katlanarak bize sevap olarak döneceğini elbette ki biliyoruz. Peki, bu güzel ayın mükâfatı olan Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? Bu sene ramazan ayı içerisinde 27 Mayıs günü ilk oruca başlayacağız. Bu ay içinde 30 gün kadar geçecek zaman zarfında Müslümanlar oruç vazifelerini yerine getirecektir. 24 Haziran Cumartesi günü ramazan ayının son günü (Arefe günü) oruç ibadetinin son bulması ile birlikte Ramazan ayı da son bulacaktır. Ramazan ayının son bulaması sonucunda Müslümanlara mükâfat olan Ramazan Bayramı başlayacaktır.

2017 RAMAZAN BAYRAMI

Müslümanlar arasında küslüğün, dargınlığın ve yardımlaşmanın çocukların sevindirildiği ve akraba ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ve bir diğer isminin Şeker Bayramı olarak bilinen ve çocukların sevinç ve mutlulukları ile dolu olarak geçeceğini umut edeceğimiz.

2017 Ramazan Bayramı Ne Zaman?





Ramazan Bayramı 25 Haziran Pazar günü başlayacaktır. Bu bayram üç gün sürmekle birlikte 27 Haziran 2017 Salı gününde sona erecektir. Kamu işçi ve personelleri için devlet kurumlarında pazartesi ve Salı günleri de resmi olarak tatil ilan edilmiştir.

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