2017’de Bedelli Askerlik Çıkar Mı? Cumhurbaşkanı ve Başbakan Açıklamıştı

Bedelli askerlik hakkında ki gelişmeleri yakından takip eden yüzbinlerce kişinin merakla beklediği, bedelli askerlik hakkında gelen haberler pek iç açıcı değil. Bilindiği üzere, Veysi Kaynak, 2 ay önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin terör örgütleri ile çatışmalar içerisinde olduğu bir süreçte, bedelli askerliğin söz konusu olamayacağını belirtmişti. Bu açıklama sonrası bedelli askerlik bekleyenler, umutlarını yitirmişti.

Daha sonra bir programda, Başbakan Yıldırım’a bedelli askerlik hakkında soru soruldu ve” Yok öyle bir şey. Kesinlikle gündemimizde değil” cevabını vermişti. Başbakan Binali Yıldırım’ın bu net cevabı ile bu konuyu kapatmıştı.

Bedelli Askerlik Çıkar Mı?









En son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi ve bir programda kendisine sorulan “Bedelli Askerlik Çıkar mı?” sorusuna “gerekirse bedelli askerlik çıkartılabilir” cevabı verdi. Bu sorunun muhatabının Başbakan Yıldırım’ın olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklaması ile birlikte, bedelli askerlik bekleyen yüzbinlerce kişiyi umutlandırdı. Referandum sonrası hükümetin birçok konuda çalışmalar yürüteceği biliniyor ve bu çalışmalardan bir tanesi de “ bedelli askerlik” olacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz.