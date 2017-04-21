21 Nisan Cuma Reyting Sonuçları! Payitaht Abdülhamid ve İstanbullu Gelin Karşı Karşıya

21 Nisan cuma reyting sonuçları açıklandı. Payitaht Abdülhamid, İstanbullu Gelin ve Survivor, liderlik için kıyasıya yarıştı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 8. bölümü ile zirvede yer aldı. İstanbullu Gelin ise listede kendine 2. sırada yer buldu.

Cuma akşamları reyting sonuçları izleyici tarafından merakla bekleniyor. Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Payitaht Abdülhamid, Survivor gibi birbirinden kaliteli yapımlar ekrana geliyor. TRT 1’de hızlı bir giriş yapan Payitaht Abdülhamid, son haftalarda yakaladığı çıkış ile liderliği kimseye bırakmıyor. Aynı şekilde Özcan Deniz’in rol aldığı İstanbullu Gelin’de geniş hayran kitlesine sahip ve listede üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Survivor ise sabit izleyici kitlesi ile her akşam en çok izlenenler arasına girmeyi başarıyor. 21 Nisan cuma günü de çekişmenin galibi az bir farkla Payitaht Abdülhamid oldu.

21 Nisan Cuma Reyting Sonuçları











Listede Arka Sokaklar ile Aşk ve Mavi’nin her hafta devam eden düşüşü bu haftada sürdü. Her iki dizide kendilerine ilk 4 içerisinde yer bulamadı.