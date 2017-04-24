21 Plaka Numaralı İlimiz Neresidir? Söz Dizisinde Konu Oldu

Söz dizisinde yer alan herşey dikkatleri toplarken 21 plaka numaralı ilimiz hangisidir? 21 nerenin plakasıdır? İşte diziyi izleyenlerin işini kolaylaştıracak o ilimiz.

Söz dizisi özellikle son bölümlerde terör örgütlerinin masum köylüleri katletmesi ve bu konu almasıyla Türkiye gündeminin yanı sıra sosyal medyada da oldukça popüler durumda. Terör örgütleriyle mücadele kullanılan ekipmanlar, insansız hava araçları ve diğer silahlar izleyenlerin beğenisini kazanırken dizinin nerede çekildiği gibi dizide araçlarda yer alan plaka numaraları da merak ediliyor.

21 Nerenin Plakası









21 numaralı plaka Diyarbakır ilimize aittir. Karabayır’da yer alan konular da ekranlara yansıtılmaktadır.