3 Boyutlu Sinema Devri Sona mı Eriyor?

3 boyutlu filmler sinema sektörüne büyük beklentiler içerisinde giriş yapmıştı; ama ne yazık ki beklenen ilgiyi göremeyen 3 boyutlu filmlere olan ilgi her geçen daha da azalmaya devam ediyor.

3 boyutlu filmlerin kısa bir süre içerisinde sinema sektörüne veda edeceği ve bunun yerine 2 boyutlu filmlerin vizyonda gösterileceği belirtildi. Bunu belirten ise, IMAX Entertainment CEO’su Greg Foster. Greg Foster yaptığı açıklamada, 2017 yılının ikinci çeyreğinde de bekledikleri ilgiyi göremediğini ve bu durumun sektöre zarar verdiğini dile getirdi. Sinema severleri sinema salonlarına tekrardan kazandırmak için, 3 boyutlu filmleri bundan sonra tercih etmeyeceklerini de dile getiren Foster, 2 boyutlu filmlerin sinema severler tarafından daha çok ilgi gördüğünü de belirtti. Şuan vizyonda yayınlanan Dunkirk filmini örnek olarak gösteren Foster, bu filmde 2 boyutlu filmlerin daha çok tercih edildiğini bizzat tecrübe ettiklerini de sözlerine ekledi. Bu gelişmelere bakılır ise, sinema sektöründe ki 3 boyutlu filmlerin devri kapanıyor ve 2 boyutlu filmler tekrardan popülerliği ele geçirmiş durumda.