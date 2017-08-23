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50 Çalışana Mikroçip Takılacak

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50 Çalışana Mikroçip Takılacak
Bu haber 23 Ağustos 2017 - 11:59 'de eklendi .

1 Ağustos itibariyle denenmeye başlanacak olan bu mikroçiplerin kullanımı, ABD’nin Wisconsin eyaletinde gerçekleşecek. Bu deneme sürecinde çiplerin takılacağı kişiler, kendi isteklerine göre taktıracaklardır.

Wisconsin eyaletinde bulunan The Square Market adındaki şirket, .alışanlarına kolaylık sağlamak amacıyla isteyen kişilere mikroçip takacaklarını belirtti. Bu çipler sayesinde çalışanlar pek çok faaliyeti kolayca gerçekleştirebilecek. Çiplerin sağlayacakları kolaylıklar arasında kapıların hemen açılması, fotokopi makinalarını rahatça kullanabilme, otomatlardan kolayca içecek ya da yiyecek satın alma, çalışan diğer kişilerin bilgilerini saklayabilmek ve bilgisayarlara otomatik giriş yapmak gibi kolaylıklar yer almaktadır. Sağlamış olduğu bu kolaylıklar sayesinde bu şirket hem kendi zamanlarından tasarruf edecek, hem de daha kaliteli hizmet verecek. Çalışanlara takılacak olan bu çiplerin bir tanesinin fiyatı 300 dolar civarında bir miktar yapıyor. Ancak bu ücret, çalışanlardan alınmayacak. Bütün ücret şirketler tarafından karşılanacak.

Pirinç tanesi büyüklüğündeki bu şirketler sayesinde, çoğu kişi telefon ve kredi kartı kullanmasına gerek kalmadan işlemlerini kolayca halledebilecek. Ayrıca  üretilen küçük parçaların parmağa takılacağı da belirtildi

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