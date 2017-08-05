5G’ye Geçecek Ülkeler Arasında San Marino’da Var!

61 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan San Marino, 5G’ye geçecek ülkeler arasına katılacağını duyurdu. Bunun için çalışmalarına başlayan San Marino, çalışmalarını hızlandıran Güney Kore’ye rakip oldu.

Pek çok alanda hızlı bir bağlantıya ihtiyacımız oluyor. Özellikle mobil cihazlarda hızlı bir bağlantı olması bekleniyor. Son zamanlarda ise aranılan bu hızlı bağlantının gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Yeni bir kablosuz ağ çalışmalarını sürdürmekte olan ülkeler arasından en hızlı ilerleyenler biriside Güney Kore olarak biliniyor. Güney Kore bütün çalışmalarına hızla ve başarıyla devam ederken, Avrupa’nın küçük ülkelerinden birisi olan San Marino, Güney Kore’ye rakip oldu. Bu konuda çalışmalar yapacak olan bu küçük ülke, 5G için gerekli olan projelere ve denemelere 2018 yılında başlayacağın belirtti.

İlerleyen zamanlarda hayatımıza geçecek olan 5G sayesinde, bağlantılara daha hızlı erişebilecek. Görüntülemek istenilen filmler ve videolar daha yüksek bir çözünürlükle izlenebilecek. 5G sayesinde indirme hızları oldukça hızlanacak ve 4.5G’ye göre daha rahat ve çok daha hızlı kullanılabilecek.