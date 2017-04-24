83 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi İlimiz 83 Plaka İle Anılıyor

83 plaka kodu hangi ilimize aittir? İsimsizler dizisinde gösterilen 83 plaka kodu diziyi izleyenlerin de en fazla merak ettiği konulardan birisi oldu.

İsimsizler dizisi Kanal D ekranlarında oldukça fazla izlenirken dizide yer alan otomobil ve dieğr taşıtların 83 plaka kodu ile gösterilmesi herkesin aklına acaba 83 plaka koduyla bir Türkiye ili var mı varsa neresidir sorusunu getirdi. Belirtmek isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti’nde şuanda 81 tane il bulunmakta ve bu illerimiz haricinde 82 plaka ya da 83 plaka diye bir ilimiz bulunmamaktadır. Büyük ilçelerimiz bu konuyu zaman zaman gündeme getirmekte ama net bir karar şuan için alınmamıştır.









83 plaka numarası olası durumlarda ilgili kanunlar ve yönetmelikler gereği bir ilçeyi il yapmak için zamanı geldiğinde elbette verilebilmektedir. Yine belirtmek isterizki 83 plaka ile bir ilimiz anılmamakta ve böyle bir il bulunmamaktadır.