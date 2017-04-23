A101 Aktüel Ürünler Raflarda Yerini Aldı

A101 aktüel ürünler raflarda yerini aldı. Her hafta olduğu bu haftada pek çok indirimli ürün satışa sunuldu. A101’de bu hafta en dikkat çeken aktüel ürünler, Hi Level Akıllı televizyon, Vestel Venüs V3 cep telefonu ve 3 çekmeceli derin dondurucu. Stoklarla sınırlı indirimli ürünler, pek çok mağazada satışa sunulduğu anda tükendi.

A101, Türkiye’nin en büyük marketler zinciri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her hafta, birbirinden kaliteli ürünü satışa sunan A101’de bu haftada teknoloji ve mutfak olmak üzere pek çok çeşit ürün tüketici ile buluşacak. İkinci ürün yüzde 50 indirimli ve stokların oldukça düşük olduğu aldın aldın kampanyası A101’in en çok ilgi gören kampanyaları arasında. Aradığı ürünü bulamayanlar için ise yapılan açıklamada, daha sakin ve merkezden uzak şubelerin tercih edilmesi gerekildiği söylendi.

A101 Haftanın İndirimli Ürünleri











A101 İndirimli Ürünlerin Tamamı