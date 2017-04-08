Adil Kullanım Kotası Kalkıyor

Hepimizin başına gelmiştir. Güzel bir film arar durursunuz belki saatlerinizi harcarsınız. Filmi tam buılursunuz, çok güzeldir ancak 15.dakikada Film durur ve bir uyarı alırsınız.

Evet, Adil Kullanım Sınırı’nızı aştınız. ister 100 mbit internet hızınız olsun, ister 16 mbit adil kullanım kotası dolduktan sonra 3mbit kullanırsınız. Bu halde iken bırakın film izlemeyi, kullanamazsınız bile interneti.

İlk alınan karar 17 Mayıs 2017 itibariyle gece 02:00 – sabah 08:00 arası Adil Kullanım Kotası limiti geçerli olmayacak. Ayrıca 2018 sonuna geldiğimizde, Adil Kullanım Kotası uygulaması tamamen kaldırılacak. İşte o zaman adil bir kullanım söz konusu olacak.

2018 sonrasında donan filmler, yetmeyen GB’lar, oyunu güncellemesem mi soruları kafanızdan kalkacak. Spotify gibi müzik sitelerinde ”en yüksek kalite” yi seçebilirsiniz. Bizce çok başarılı bir düzenleme olmuş ve yeni yıla güzel bir haberle gireceğimiz için mutluyuz.