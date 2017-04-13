Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet kullanıcıların en fazla şikayette bulunduğu Adil Kullanım Kotası hakkında yeni düzenlemeler yapılacağına dair müjdeli haber; internet ile yakından ilgilenen ve bu alanla haşır neşir olan kitleyi sevindiren bir gelişme olarak meydana geldi.

Adil Kullanım Kotası dahilinde belli bir kullanımdan sonra internet hızının yavaşlatılma işlemi uygulanıyor ve bu tür bir durumdan da mağdur olan internet kullanıcıları bulunuyordu.

Yapılan son açıklamalara göre 1 Mayıs tarihinden itibaren Acil Kullanım Kotası sadece gündüz yapılacak işlemler için geçerli olmakla beraber; geceleri bu tarifede değerlendirilmeyeceği söyleniyor. Böylelikle geceleri rahat rahat indirme yapabilme seçeneği de internet kullanıcılarına sağlanacak gibi görünüyor. Daha sonraki zaman zarfında ise Adil Kullanım Kotası’nın kalkmasına yönelik girişimlerin de hayata geçirilebileceği yönünde çalışmaların meydana getireceği olumlu sonuçların internet ile ilgili olan kişilere yönelik olumlu bir haber olarak görülüyor.