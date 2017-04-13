00:35 - Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri
23:54 - MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı
23:28 - Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?
18:00 - Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
16:45 - Facebook Panik Yarattı
11:50 - Teknolojide Yeni Bir Dönem: Bilgi Aktarma
09:27 - Call of Duty Mobil Platforma Giriyor
09:22 - Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
14:55 - Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
13:51 - İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
İnternet kullanıcıların en fazla şikayette bulunduğu Adil Kullanım Kotası hakkında yeni düzenlemeler yapılacağına dair müjdeli haber; internet ile yakından ilgilenen ve bu alanla haşır neşir olan kitleyi sevindiren bir gelişme olarak meydana geldi.
Adil Kullanım Kotası dahilinde belli bir kullanımdan sonra internet hızının yavaşlatılma işlemi uygulanıyor ve bu tür bir durumdan da mağdur olan internet kullanıcıları bulunuyordu.
Yapılan son açıklamalara göre 1 Mayıs tarihinden itibaren Acil Kullanım Kotası sadece gündüz yapılacak işlemler için geçerli olmakla beraber; geceleri bu tarifede değerlendirilmeyeceği söyleniyor. Böylelikle geceleri rahat rahat indirme yapabilme seçeneği de internet kullanıcılarına sağlanacak gibi görünüyor. Daha sonraki zaman zarfında ise Adil Kullanım Kotası’nın kalkmasına yönelik girişimlerin de hayata geçirilebileceği yönünde çalışmaların meydana getireceği olumlu sonuçların internet ile ilgili olan kişilere yönelik olumlu bir haber olarak görülüyor.