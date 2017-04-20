Adını Sen Koy 155. Bölüm Fragmanı (ÖZET) 21 Nisan Cuma Neler Yaşanacak?

Adını Sen Koy 155. bölüm fragmanı öncesi bu akşam nefes kesen bir bölümle TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Ömer, Himli’nin planları sonrasında kendini bir anda karakolda buluyor. Zehra, Ömer’in suçsuz olduğunu söylese de yaşananlara engel olamaz. Adını Sen Koy, 21 Nisan cuma günü uzun süre unutulmayacak bir bölümle ekrana gelecek.

Adını Sen Koy, TRT 1’de en çok izlenenler arasında yer almaya devam ediyor. Reytinglerde yakalanan başarı, dizinin uzun süre devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Adını Sen Koy’da gözler Ömer’in üzerinde. Hilmi’nin kurduğu tuzak ile birlikte kapıya gelen polis, yaşanacak kötü gelişmelerin sinyalini verdi. Zehra ve Alev sevdikleri adamın düştüğü durum ile birlikte büyük üzüntü içerisine girdiler. Mert ise yaşananların ardından Ömer’i korumak için onunla birlikte karakola gidiyor.

Cinayet suçlamalarında hedef durumuna gelen Ömer, ne yapacağını şaşırıyor. Zehra durum ne kadar kötü olursa olsun ümidini yitirmeyerek Ömer’in yanında yer alıyor. Hilmi’nin tek amacı ise Ömer’i bitirmek. Yaşanan gelişmeler sonrasında gözler 21 Nisan cuma akşamı ekrana gelecek olan Adını Sen Koy 155. bölüme çevrildi.

Adını Sen Koy 155. Bölüm Fragmanı











Adını Sen Koy, hafta içi her akşam saat 16:45’ten itibaren TRT 1 ekranlarına gelmeye devam ediyor.