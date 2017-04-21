Adını Sen Koy 156. Bölüm Fragmanı (ÖZET) 24 Nisan Pazartesi Neler Olacak?

Adını Sen Koy, 156. bölüm fragmanı öncesinde bu akşam son bölüm ile TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına geldi. Ömer nezaretten kurtulma planları yaparken Hilmi ise Ömer’in öldürülmesi için adamına emir veriyor. Nefes kesen bölümün ardından gözler 24 Nisan pazartesi yayınlanacak yeni bölüme çevrilmiş durumda.

Adını Sen Koy, hafta içi her akşam TRT 1’de hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Bu hafta en çok konuşulan olay, Ömer’in cinayet suçlaması ile hapse girmesi oluyor. Hilmi, kurduğu tuzak sonrasında Ömer’in nezarete girmesini sağlıyor. Ancak asıl plan Ömer’in tamamen ortadan kaldırılması. Mert’in babasını Ömer’i kurtarması için tehdit etmesi işlerin dahada kötüye gitmesine neden oluyor. Hilmi, Ömer’in ölüm emrini veriyor. 24 Nisan pazartesi akşamı Adını Sen Koy’da Ömer’in başına gelecekler ekrana taşınacak.

Adını Sen Koy 156. Bölüm Fragmanı











Adını Sen Koy 156. bölüm, 24 Nisan pazartesi akşamı TRT 1’de izleyici karşısına gelecek.