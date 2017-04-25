Adını Sen Koy 158. Bölüm Fragmanı (ÖZET) 26 Nisan Çarşamba Neler Olacak?

Adını Sen Koy 158. bölüm fragmanı öncesinde bu akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına geldi. TRT 1’de bu akşam Hilmi, Ömer’e büyük bir ders vermek için hazırlıklara başlıyor. Gözler ise Adını Sen Koy 26 Nisan çarşamba fragmanına çevrildi.

Adını Sen Koy’da 26 Nisan çarşamba günü Ömer Zehra’yı korumak için her yolu deneyecek. Konakta sıkı yönetim ilan eden Ömer, Hilmi tehdidi nedeniyle Zehra’nın kesinlikle evden çıkmaması gerektiğini herkese söyler. Ancak tam burada Alev devreye girecek. Zehra’yı evden çıkarmak ve Hilmi ile iş birliği yapacak olan Alev, yaşanacak gelişmelerin fitilini ateşleyecek. Zehra adım adım ölüme giderken merak edilen soru Ömer’in Zehra’yı kurtarıp kurtaramayacağı. Adını Sen Koy, reyting sıralamasındaki yükselişi ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Adını Sen Koy 158. Bölüm Fragmanı











Adını Sen Koy 158. bölüm, 26 Nisan çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.