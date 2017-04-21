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Adını Sen Koy Son Bölüm (155. Bölüm TRT 1) Ömer Ölecek Mi?

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Adını Sen Koy Son Bölüm (155. Bölüm TRT 1) Ömer Ölecek Mi?
Bu haber 21 Nisan 2017 - 17:54 'de eklendi .

Adını Sen Koy 155. son bölüm, bu akşam TRT 1’de ekrana geldi. Ömer, Hilmi’nin arabasına koyduğu silah nedeniyle kendini bir anda cinayet suçlamasının içerisinde buldu. Zehra ise sevdiği adamın, Ömer’in kurtulması için her şeyi göze alıyor. Adını Sen Koy nefes kesen bir bölümle bu akşam ekrana geldi ve gözler 24 Nisan pazartesi akşamı yayınlanacak 156. bölüm fragmanına çevrildi.

Adını Sen Koy’da Hilmi tehlikesi giderek büyüyor. Mert, babasının ne kadar tehlikeli bir adam olduğunun farkına varıyor ve Ömer’e tuzağı babası Hilmi Yılmaz’ın kurduğunu anlıyor. Babasından Ömer’i içeriden çıkarmasını yoksa suçu üzerine alacağını söyleyen Mert, beklediği tepkiyi alamayacak. Hilmi, adamına Ömer’in nezarette öldürülmesi emrini veriyor. Ömer ölecek mi soruları ve dahası, 24 Nisan pazartesi akşamı TRT 1’de cevabını bulacak.

Adını Sen Koy Son Bölüm






Adını Sen Koy, hafta içi her akşam saat 16:45’ten itibaren TRT 1 ekranlarında.

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