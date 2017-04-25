Adını Sen Koy Son Bölüm (157. Bölüm) Ömer Zehra’nın Katili Olacak

Adını Sen Koy 157. bölümde nefesler tutuldu. Ömer, Zehra’yı kurtarmak ve Hilmi’den korumak için harekete geçiyor. Zehra, Ömer’in tedirgin tavrının sebebini öğrenmeye çalışırken Ömer ise onu konaktan çıkartmamak için elinden geleni yapıyor. Adını Sen Koy son bölümde gözler Alev ve Hilmi Yılmaz’ın oyunlarına çevrilmiş durumda.

Adını Sen Koy’da bu akşam, Zehra henüz Hilmi Yılmaz tehlikesinin ne kadar büyük olduğunu kavrayamıyor. Hilmi ile iş birliği içerisindeki Alev, Ömer ile Zehra’yı konaktan dışarıya çıkarmak için her yolu deniyor. Zehra’nın dışarıya çıkması ise sonun başlangıcı oluyor. Hilmi’nin adamları, Zehra’yı kaçırıyor. Ömer, Zehra’nın peşine düşüyor ancak işler beklendiği gibi gitmeyecek. Ömer, Zehra’nın katili olacak. Adını Sen Koy, uzun süre unutulmayacak bir bölümle TRT 1’de.

Adını Sen Koy Son Bölüm











Adını Sen Koy, hafta içi her akşam TRT 1’de izleyici karşısında olmaya devam ediyor.