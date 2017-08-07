Adobe Flash Artık Kullanılmayacak

Adobe Flash, çoğu sitedeki içerikleri görüntülemek ve oyunları açmak için gerekli olan bir programdı. Son zamanlardaki çalışmalarındaki düşüşlerden ve oluşturduğu güvenlik sorunlarından dolayı artık kullanılmamaya başlandı.

Oluşturduğu sorunlardan dolayı kullanımı azalan, hatta tamamen biten Adobe yerine HTML 5’e geçiş yapılacak. Adobe ise bu konuya bir açıklık getirmek için resmi bir açıklama yapmasının gerektiğini düşündü ve yaptı. Bu programın kullanımı 2020 yılında tamamen sonlandırılacak. Belirlenen bu tarihten sonra programda hiçbir yenilik ve güncelleme yapmayacak olan Adobe, internet sitelerinde Flash yerine farklı bir platform kullanmalarını öneriyor. Flash’ın Internet Explorer, Microsoft ve Edge’de 2019 yılında kullanım dışı olacak. Ama tamamen işlevinin biteceği zaman ise belirlendiği tarih olan 2020’de gerçekleşecek. Bu sitelerde uygulamanın kullanım dışı olacağı belirlenirken, Safari ve Firefox’ta 2020’den sonra bu uygulamayı kullanmak için, kullanıcıların görüşlerini alacağını ve eğer istenirse kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

Son zamanlarda oluşturduğu güvenlik sorunlarından dolayı bu programın kaldırılmasının sonucunda, cihazların daha güvenli kullanılabileceği düşünülüyor.