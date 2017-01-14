Age Of Empires 4 Gelecek Mi?

Strateji oyunları sevenlerin en büyük umudu yeni bir age of serisi gelmesi yönünde. Yapımcı firma ise aylardır yeni age of sürüm hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Age Of Empires seri oyunları dönemin şartlarına göre gerek grafik gerekse yapay zekâ olarak çok ileri düzeyde yer almaktaydı. Yıllar geçmesine rağmen oyun tutkunları hala daha multiplayer (iki kişilik oyuncu modu) ile bu oyunu oynamayı sürdürüyor. Senaryoların yer aldığı ve çeşitli ülkelerle beraber Osmanlı İmparatorluğu’nun da oyunda olduğu dönemlerde yeni sürüm bekleniyor. Yapımcı firma ise oyunun yeni sürümünün gelip gelmeyeceği ile ilgili net açıklama yapmadı.

Age Of Empires 4 ne zaman gelecek bilinmiyor; ama birçok kişi hala daha online ya da diğer ortamlarda bu oyunu oynamayı sürdürüyor.