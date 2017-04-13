Ajax Schalke 04 Maçı Hangi Kanalda Canlı İzlenecek?

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UEFA Avrupla Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Ajax ve Schalke 04 karşı karşıya geliyor. Hollanda’nın yükselen takımı Ajax eski günlerini ararken Schalke 04’de gücünü deplasmanda dahi olsa göstermek istiyor.
Ajax son beş maçtı mağlubiyet yüzü görmezken, Schalke 04 son beş maçın 2 tanesini kaybetti. İddaa oranlarına bakıldığında ise Ajax’a 2,10 oran verilirken Schalke 04’e 2,50’lik oranlar bulunmakta. Bir üst tura çıkacak olan takım kupaya bir adım daha yaklaşacak ve kupasını müzesine götürmek için büyük çaba sarf edecek.
Her iki takımda da önemli bir eksik bulunmazken, komşu ülke olmalarından dolayı mevsimsel sorun olmayacak.
|Ajax Schalke 04 UEFA Avrupa Ligi Maçı
|Maç
|Ajax Schalke 04
|Saat
|22:05
|Canlı Veren Kanallar
|Tivibu Spor 4, Arena Sport 4 HD (cro) beIN MAX 4 (españa) beIN Sports MAX 4 (france) BT Sport 3 / HD bTV Action / HD Canal 9 (denmark) / HD Cosmote Sport 7 HD Dvojka (RTV 2) / HD EuroSport 2 Sweden HD Fox Sports 3 (nederland) MATCH! Futbol 3 / HD Nelonen Pro 2 NLO TV (ukraine) Puls 4 / HD RTRS TV Sky Calcio 3 / HD Sky Sport 2 (germany) / HD Sky Sport 3 (italy) / HD Sport 1 (Germany) / HD SuperSport 4 HD (alb) SuperSport 5 za / HD TVP Sport / HD
|Hakemler
|Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin
|Stadyum
|Amsterdam Arena