Ak Parti’nin Referandumu Anlattığı Uygulama Çıktı !

Adalet ve Kalkınma Partisi’ne muhalefet tarafından sürekli sorulan ‘Neden Evet?’ şeklindeki soruya Adalet ve Kalkınma Partisi biraz teknolojik yanıt vermiş gibi görünüyor.

AK Parti, referandum sürecine yeni bir hız kattı ve ”Kararımız EVET” adında yayınlanan uygulama sayesinde seçmenler değiştirilen maddeleri ve bu referandum için gerekli sebepleri tek tek okuyabilecek. Alt kısımdaki ”Kararımız EVET” butonuna tıkladığınızda ise sistem size detaylı olarak anlatılıyor. Bu uygulama sonucunda, seçmenler daha bilgili bir şekilde sandık başına gidecekler.

Değişen madde içerikleri detaylıca anlatılan bu yeni uygulamayı, Online Mağazalardan; (App Store, Google Play uygulamalarından ücretsiz bir şekilde indirebilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu sorulara yanıt arayan seçmenler sayesinde, bu uygulama çok indirileceğe benziyor.