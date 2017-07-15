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Akıllı Hoparlör Polisi Alarma Geçirdi

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Akıllı Hoparlör Polisi Alarma Geçirdi
Bu haber 15 Temmuz 2017 - 0:43 'de eklendi .

Akıllı hoparlörler özellikle ABD’de çok sık kullanılan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünün birçok işlevi olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Bu hoparlörler evdeki ışıkları açıp kapamak, ısıtıcının derecesini değiştirmek gibi birçok özelliğe sahip. Son zamanlarda yaşanan bir olay ile bu akıllı hoparlörlerin bir insan hayatını kurtarabileceği bile kanıtlanmış durumdadır.

Geçtiğimiz günlerde Eduardo Barros isimli bir erkek kız arkadaşı ile birlikte evde otururken birden tartışmaya başladılar. Zaman ilerledikçe tansiyon arttı ve bu tartışma fiziksel temasa dönüştü. Kız arkadaşına silah çeken genç adam, “polisi aradın mı?” diye bağırınca bu sözler akıllı hoparlör tarafından yanlış algılandı ve hoparlör polisi aradı. Bunun üzerine alarma geçen polis ekipleri Barros’un evine bir operasyon düzenledi ve evin etrafını sardı. Genç kızı ve yanında bulunan küçük çocuğunu evden çıkarmayı başaran polis ekiplerinin Barros’u evden çıkarmaları pek kolay olmadı. Verilen çabaların ardından genç adam sakinleştirilerek yasa dışı yollardan silah edindiği ve genç kadını özgürlüğünden alıkoyduğu için tutuklandı.

Polis ekipleri ise genç kadının ve kızının hayatının akıllı hoparlör sayesinde kurtulduğunu ve bu teknolojik ürünün günlük hayatta da işlev görebileceğini bildirdi.

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