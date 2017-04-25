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Akıllı Telefonlardaki MHRS Programı ile Randevu Almak

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Akıllı Telefonlardaki MHRS Programı ile Randevu Almak
Bu haber 25 Nisan 2017 - 13:41 'de eklendi .

Sağlık kuruluşlarından herhangi bir rahatsızlığınız kapsamında yararlanmak istiyorsanız, MHRS sistemini kullanarak; bu anlamda muayene olma imkanı ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İlk başlarda sadece 182 telefon numarasıyla ve internet üzerinden hizmet veren söz konusu randevu sistemi; teknolojinin gelişmesiyle beraber; akıllı telefonlarda da yer almaya başladı. Böylelikle mobil cihazlarınızda yer alan MHRS randevu sistemi programı ile her zaman randevu alma işlemini gerçekleştirme imkanına da sahip olacaksınız.




MHRS randevu sisteminin akıllı mobil cihazlarda yer alan programı dahilinde başvuru yapabilmek için ilk olarak kayıt seçeneklerini ele almanız gerekmektedir. Kişisel bilgilerinizi, kimlik numaranızı ve telefonunuzu sisteme girerek kayıt olma seçeneklerini değerlendirmeye alabilirsiniz. Akıllı telefonlarla da herhangi bir sağlık kuruluşundan randevu alma imkanı ile karşı karşıya kalmanızı sağlayan MHRS sistemi tamamen Sağlık Bakanlığı onaylı bir çalışma olarak gündemde yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde olan söz konusu randevu uygulaması; her Türk vatandaşına hizmet verme amacıyla da meydana getirilmiş bir unsur olmuştur.

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