Altınordu Boluspor Maçı Hangi Kanalda? TRT Spor Canlı Yayın

Altınordu Boluspor maç PTT 1. ligde günün ilk mücadelesi olacak. ‘Altınordu Boluspor maçı hangi kanalda?’ sorularına cevap TRT’den geldi. Zorlu mücadele saat 13:00’te başlayacak ve TRT spor’da futbol severlerle buluşacak.

TFF 1. Lig’de oynanacak haftanın kritik maçlarından birinde Altınordu evinde Boluspor’u konuk edecek. Her iki takımda son haftalarda yaşadıkları çıkış ile dikkat çekiyor. Ligin sonu yaklaşırken play off mücadelesine devam eden Altınordu’da Boluspor’da bugün kazanmak için sahada olacak.

Altınordu, ligde oynadığı son 2 maçında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Boluspor’da son 3 maçını kazanarak 7. sıraya kadar yükseldi. Göztepe ve Ümraniyespor’un puan kaybettiği haftada kazanan ilk 6 için büyük avantaj elde etmiş olacak. Altınordu, kaybetmesi durumunda play off hedefinden uzaklaşmış olacak.

Altınordu Boluspor Maçı Hangi Kanalda?

Saat 13:00’te başlayacak zorlu mücadele TRT Spor ekranlarında canlı olarak izleyici karşısında olacak.