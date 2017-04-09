Amerika Uçaklarda Elektronik Cihazları Yasakladı

16:36 - Adil Kullanım Kotası Kalkıyor
15:13 - Nokia Alcatel Telefon Birimini Satın Aldı
14:35 - Avrupa’nın En Çok Satan Telefonu İphone 7 Oldu
14:20 - Yerli Yatırımcılar İçin Müjde
10:45 - Snapchat Hisseleri Yüzde 9 Artış Gösterdi
14:00 - Ünlü Oyuncunun Alcağı Ücret Dudak Uçuklattı
13:57 - Ünlü Oyuncu Kendi Oyunuyla Dönüyor
11:34 - Türkiye’de Cepten Ödeme
13:44 - Türk Bilim İnsanlarından Büyük Atılım
13:26 - Şahan’dan Rekor Üstüne Rekor
Geçtiğimiz aylar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı değişmişti. Oy sonucuyla koltuğa oturan Donald Trump, bilindiği gibi; islamofobisi olan birisi. Aslında direkt olarak hiç müslüman sevmediğini de söyleyebiliriz.
21 Mart 2017 tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletlerine uçak yolculuğu yapacak olan müslüman ülkeler; laptop, taşınabilir kamera, oyun konsolu gibi elektronik cihazları uçağa yanlarında alamayacak. Bu cihazlar bagajlara beraber konulacak ve kabin içerisinde bulundurulmayacak. Trump; bu görüşün uçak korsanları ve terör saldırılarını azaltacağını düşündüğünü açıkladı.
Müslüman ülkelerin, böyle bir kısıtlama ile karşı karşıya kaldığı için, üzgünüz. Bu ülkeler arasında Türkiye’de var. Bu yasak ile 21 Mart 2017 itibariyle karşılacak ülkeler; Mısır, Kuveyt, Ürdün, Fas, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai..