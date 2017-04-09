Amerika Uçaklarda Elektronik Cihazları Yasakladı

Geçtiğimiz aylar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı değişmişti. Oy sonucuyla koltuğa oturan Donald Trump, bilindiği gibi; islamofobisi olan birisi. Aslında direkt olarak hiç müslüman sevmediğini de söyleyebiliriz.

21 Mart 2017 tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletlerine uçak yolculuğu yapacak olan müslüman ülkeler; laptop, taşınabilir kamera, oyun konsolu gibi elektronik cihazları uçağa yanlarında alamayacak. Bu cihazlar bagajlara beraber konulacak ve kabin içerisinde bulundurulmayacak. Trump; bu görüşün uçak korsanları ve terör saldırılarını azaltacağını düşündüğünü açıkladı.

Müslüman ülkelerin, böyle bir kısıtlama ile karşı karşıya kaldığı için, üzgünüz. Bu ülkeler arasında Türkiye’de var. Bu yasak ile 21 Mart 2017 itibariyle karşılacak ülkeler; Mısır, Kuveyt, Ürdün, Fas, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai..