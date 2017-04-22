AnadoluJet 1 TL Kampanyası Detayları Belli Oldu

AnadoluJet 1 TL kampanyası büyük ilgi gördü. Türk Havayolları bünyesinde yer alan Anadolu Jet, kuruluşunun 9. yıl dönümünde 1 TL’ye uçak bileti satacak. 23 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında Türkiye içinde istenen yere 1 TL’den uçulabilecek.

AnadoluJet, 1 TL’ye uçak bileti satacağını duyurdu. Kampanya detaylarını paylaşan şirket, 22-24 Nisan tarihleri arasında alınacak biletlerde uçuş tarihinin ise 23 Mayıs – 22 Haziran olması gerekiyor. Bu tarihlerde yapılacak uçuşlarda gidiş dönüş biletlerinden bir tanesi 1 TL’ye gelecek. Uygulama sadece iç hatlar uçuşlarında geçerli olacak.

Detaylar AnadoluJet Çağrı Merkezinde









AnadoluJet 1 TL kampanyası ile ilgili detaylar resmi internet adresi ve 444 25 38 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilecek. 2008 yılında kurulan AnadoluJet, bugün itibariyle 32 uçaklık filosu bulunuyor. 1 TL’ye uçak bileti uygulaması ise her yıl düzenli olarak tekrarlanıyor. Kampanyaya tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.