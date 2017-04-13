Anderlecht Manchester United Maçı Canlı Yayın

Anderlecht Manchester United maçı bu akşam saat 22:05’te oynanacak. UEFA Avrupa Ligi çeyrek Final maçında Anderlecht ve Manchester United karşılaşacak.

Anderlecht’in performansına bakıldığında son beş maçta yenilgi yüzü görmezken sadece bir beraberlik aldı ve diğer maçlarını kazanmasını bildi. Manchester United ise son beş maçında iki beraberlik alırken üç galibiyet ile performansını yüksek düzeylerde devam ettiriyor.

Anderlecht takımına iddaa’da 3,50 gibi yüksek bir oran verilirken, Manchester United’a 1,70 oranı verilmekte.

Anderlecht Manchester United Maçı Canlı

Anderlecht Manchester United Maçını buradan canlı izleyebilirsiniz. Danca TV yayını olduğundan yayını çevirmenizi öneririz.