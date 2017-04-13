Anderlecht Manchester United Maçı Canlı Yayın

00:35 - Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri
23:54 - MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı
23:28 - Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?
18:00 - Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
16:45 - Facebook Panik Yarattı
11:50 - Teknolojide Yeni Bir Dönem: Bilgi Aktarma
09:27 - Call of Duty Mobil Platforma Giriyor
09:22 - Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
14:55 - Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
13:51 - İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Anderlecht Manchester United maçı bu akşam saat 22:05’te oynanacak. UEFA Avrupa Ligi çeyrek Final maçında Anderlecht ve Manchester United karşılaşacak.
Anderlecht’in performansına bakıldığında son beş maçta yenilgi yüzü görmezken sadece bir beraberlik aldı ve diğer maçlarını kazanmasını bildi. Manchester United ise son beş maçında iki beraberlik alırken üç galibiyet ile performansını yüksek düzeylerde devam ettiriyor.
Anderlecht takımına iddaa’da 3,50 gibi yüksek bir oran verilirken, Manchester United’a 1,70 oranı verilmekte.
Anderlecht Manchester United Maçını buradan canlı izleyebilirsiniz. Danca TV yayını olduğundan yayını çevirmenizi öneririz.
Anderlecht Manchester United UEFA Avrupa Ligi Maçı Maç Anderlecht Manchester United Saat 22:05 Stadyum Constant Vanden Stock Maçı Veren Kanallar Tivibu Spor, 6`Eren (den) / HD Arena Sport 3 HD (cro) beIN MAX 2 / HD (españa) beIN Sports France 2 / HD BNT 1 (bulgaria) BT Sport 2 / HD Canal Sport HD (poland) Canvas HD Club RTL Cosmote Sport 2 HD CT Sport / HD eir Sport 2 / HD Fox Sports 2 HD (nederland) Futbol 1 (ukraine) / HD Kanal 9 (sweden) / HD MATCH! TV / HD MAX Norge / HD Nelonen Pro 1 RTL 2 Hungary / HD SIC Portugal Sky Calcio 1 / HD Sky Sport 1 (italy) / HD Sky Sport 3 (germany) / HD Sport 24 At Sea HD SRF Info HD SuperSport 2 HD (alb) SuperSport 3 za / HD SuperSport MaXimo 1 Hakemler Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp