Android’den Bir Yeni Özellik Daha

Akıllı telefonlarda kullanılması için hazırlanan birçok uygulama bulunmaktadır. Bazı uygulamalar oldukça işimize yarayan uygulamalarken, bazıları kötü amaçlı olarak yapılmış ve insanların kişisel bilgilerini ele geçirmeye yöneliktir.

Bizler için ise bu uygulamaların ne amaçlı olduğunu anlamak oldukça zordur. Artık bu uygulamaları anlamak, Google’ın Android 7.1 sürümüne yerleştirdiği özellik sayesinde çok kolay bir hale gelecek. XDA Developers, bu özellik ile kötü uygulamalara girildiği anda panik butonuna basılarak çıkış yapılabileceğini bildirdi.

Peki bu özellik nasıl devreye giriyor? Kullanıcıların geri tuşuna basma sıklığına göre bu özellik devreye giriyor. Yani kötü bir uygulamaya girdiğinizi fark ettiğinizde geri tuşuna basmaya başladığınızı anlayarak tüm uygulamaları kapatıyor ve sizi ana ekrana yönlendiriyor. Bu buton sayesinde birçok kötü ve zararlı yazılımdan zarar görmeden sıyrılabileceğinizi belirtmemiz gerekiyor. Ne kadar sizi koruyacağını düşünsek de hackerlerın bu butonu aşabileceği de düşüncelerimiz arasında yer alıyor. Henüz Android 7.1 kullanıcıları bu özelliği kullanamasa da Google Pixel, Nexus 5X ve Nexus 6P kullanıcıları bu özelliği şimdiden kullanmaya başlayabilir.