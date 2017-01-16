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Andy Yeni Telefon Üretecek

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Andy Yeni Telefon Üretecek
Bu haber 16 Ocak 2017 - 12:46 'de eklendi .

Android işletim sistemini bulan ve bunun yaygınlaşması için destek veren Andy Rubin’in şirketinden yapılan açıklamaya göre yeni telefon geliyor.

Rubin tarafından uzun uğraşlar sonucunda üretilen ve mobil platformlarda kullanılan Android bir ilkti. Bunun fark eden Google yetkilileri Android işletim sistemini Andry Rubin’den 2005 senesinde satın almış ve telefon modellerine entegre etmişti. Google’da uzun bir süre çalışan ve tecrübe sahibi olan Andry, Essential Products adı altında yeni şirketini kurmuş ve telefon üretimine başlamış durumda.

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2017’nin yaz aylarında doğru şirket çok üst düzey akıllı telefonu seri üretimle satışa çıkartacak. Akıllı ev sistemlerinin de geliştirdiği şirketin Google’a gelecekte ciddi rakip oluşturması düşünülüyor. Şirkette ise şuanda sadece 50’ye yakın kişi istihdam ediliyor.

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