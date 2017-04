Anlamlı ve Etkileyici Doğum Günü Mesajları

Doğum günü mesajlarını arkadaşa, sevgiliye veya kardeşinize yollayabilirsiniz. 2017 doğum günü mesajları ile en yeni güncel sözleri sizler için topladık.

İnsanlar için doğum günleri oldukça önemli bir an ve bu özel anda insanlar sevdiklerine onları unutmadıklarını akıllarının bir yerinde düşündüklerini hissettirmek için gerek hediye gerek se sürpriz kutlamalar hazırlayarak onları mutlu etmeyi hedeflerler.

Fakat bazı sebeplerden dolayı doğum Günlerinde çok sevdiğimiz insanların yanlarında olamıyoruz tamda bu sırada araya teknoloji girerek imdadımıza yetişiyor, gerek arayarak gerek ise mesaj atarak sevdiğimiz insanın doğum gününü kutlayabiliyoruz. Birkaç doğum günü mesajına örnek verecek olursak aşağıdaki sizlere sunabiliriz.

Doğum Günü Mesajları

Dikkatli olmanı tavsiye ederim! Bu mesajda sevgi, neşe ve iyi dilek var.









Bir dakika için yaşamın ve seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol!

Bu mutluluğun her zaman sürsün. İyi ki doğdun. Nice mutlu yaşlara… Not et bu mesajı Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım…

Nice yaşlara benim biricik arkadaşım….doğum günün kutlu olsun.