AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF üç ders sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Daha önceki sonuç açıklama tarihleri dikkati alındığı zaman AÖF 3 ders sonuçlarının yaklaşık 10 günlük süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi, 22 Temmuz cumartesi günü AÖF 3 ders sınavını gerçekleştirdi. Binlerce öğrenci, mezun olmak için ter dökerken gözler AÖF üç ders sınav sonuçlarına çevrildi.

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI

AÖF üç ders sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce açıklanan sonuçlar baz alındığı zaman, Anadolu Üniversitesi’nin 3 ders sınav sonuçlarını 29 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.