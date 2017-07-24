AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

05:05 - Göz Kamaştıran Auidi A8 Geliyor
22:03 - Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
15:00 - Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda
17:30 - Messenger’da Reklamlar Yer Alacak
14:59 - Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
13:46 - Android’den Bir Yeni Özellik Daha
20:27 - En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
08:25 - Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?
05:23 - Turkcell T80 Çıkacak Mı?
AÖF üç ders sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Daha önceki sonuç açıklama tarihleri dikkati alındığı zaman AÖF 3 ders sonuçlarının yaklaşık 10 günlük süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi, 22 Temmuz cumartesi günü AÖF 3 ders sınavını gerçekleştirdi. Binlerce öğrenci, mezun olmak için ter dökerken gözler AÖF üç ders sınav sonuçlarına çevrildi.
AÖF üç ders sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce açıklanan sonuçlar baz alındığı zaman, Anadolu Üniversitesi’nin 3 ders sınav sonuçlarını 29 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.