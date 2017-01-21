Apple ile Amazon Arasındaki Anlaşma Sona Erdi

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Apple ile Amazon şirketleri arasında yıllardır süren ayrıcalık anlaşması bugün sona erdi.
Audible, Amazon ile Apple’ın ortak uygulaması. iTunes ile sesli kitap satışı bu sistem üzerinden yapılabiliyordu. Ayrıcalık anlaşması 2003 senesinden bu zaman kadar iki şirket arasında devam ediyordu. Almanya’da meydana gelen telif hakları ve davalar yüzünden şikayetler artış gösterdi. Sesli kitap sadece iTunes’te satılıyor ve rakibi bulunmuyordu. Bu durum da haksız rekabete yol açabilecekti.
İtunes üzerinden Amazon ile anlaşma sona erse de Apple yatığı açıklamaya göre sesli kitap satışları devam edecek. Bu ayrılmayla beraber ilgili sektörde rekabet önümüzdeki aylardan itibaren artış gösterebilir. Audible yıllardır sektörü elinde bulunduruyordu.