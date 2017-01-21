SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
reklam
Mobil Oyunlar Para Kırıyor!

Oyun

Mobil Oyunlar Para Kırıyor!
Hızlı Şarj İşini Samsung Çözüyor

Donanım

Hızlı Şarj İşini Samsung Çözüyor
Apple ile Amazon Arasındaki Anlaşma Sona Erdi

İnternet

Apple ile Amazon Arasındaki Anlaşma Sona Erdi
Minecraft Windows’u Bırakıyor

Oyun

Minecraft Windows’u Bırakıyor
Google’a Çevrimdışı Arama Özelliği Geldi

İnternet

Google’a Çevrimdışı Arama Özelliği Geldi
BTK Önlem Almayana Ceza Kesebilecek

İnternet

BTK Önlem Almayana Ceza Kesebilecek
Injustice 2 Tanıtım Videosu Yayınlandı

Oyun

Injustice 2 Tanıtım Videosu Yayınlandı
Vine’da Videosu Olanlar Son Saatler

İnternet

Vine’da Videosu Olanlar Son Saatler
Yerli Arama Motoru Hakkında Bakanlık’tan Açıklama

İnternet

Yerli Arama Motoru Hakkında Bakanlık’tan Açıklama
Samsung Kabul Etmedi

Mobil

Samsung Kabul Etmedi
Galaksi Sayısını Duyunca Şaşıracaksınız

Bilim

Galaksi Sayısını Duyunca Şaşıracaksınız
Patent Savaşları Başladı

Mobil

Patent Savaşları Başladı
Google, Apple’ı Geçemedi

İnternet

Google, Apple’ı Geçemedi
HoloLens Yok Artık Dedirtti

Donanım

HoloLens Yok Artık Dedirtti
Samsung’dan İsrail’e Yatırım

Mobil

Samsung’dan İsrail’e Yatırım
Şeyma Özsubaşıoğlu
TÜM YAZILARI

Apple ile Amazon Arasındaki Anlaşma Sona Erdi

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Apple ile Amazon Arasındaki Anlaşma Sona Erdi
Bu haber 21 Ocak 2017 - 12:27 'de eklendi .

Apple ile Amazon şirketleri arasında yıllardır süren ayrıcalık anlaşması bugün sona erdi.

Audible, Amazon ile Apple’ın ortak uygulaması. iTunes ile sesli kitap satışı bu sistem üzerinden yapılabiliyordu. Ayrıcalık anlaşması 2003 senesinden bu zaman kadar iki şirket arasında devam ediyordu. Almanya’da meydana gelen telif hakları ve davalar yüzünden şikayetler artış gösterdi. Sesli kitap sadece iTunes’te satılıyor ve rakibi bulunmuyordu. Bu durum da haksız rekabete yol açabilecekti.

Satış Devam Edecek

İtunes üzerinden Amazon ile anlaşma sona erse de Apple yatığı açıklamaya göre sesli kitap satışları devam edecek. Bu ayrılmayla beraber ilgili sektörde rekabet önümüzdeki aylardan itibaren artış gösterebilir. Audible yıllardır sektörü elinde bulunduruyordu.

Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
FM 2017 Genç Yetenekler (Wonderkids)FM 2017 Genç Yetenekler (Wonderkids)
Bükülebilir Akıllı Telefon Ortaya ÇıktıBükülebilir Akıllı Telefon Ortaya Çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
Mobil Oyunlar Para Kırıyor!Mobil Oyunlar Para Kırıyor!
Hızlı Şarj İşini Samsung ÇözüyorHızlı Şarj İşini Samsung Çözüyor
Apple ile Amazon Arasındaki Anlaşma Sona ErdiApple ile Amazon Arasındaki Anlaşma Sona Erdi
Minecraft Windows’u BırakıyorMinecraft Windows’u Bırakıyor
Google’a Çevrimdışı Arama Özelliği GeldiGoogle’a Çevrimdışı Arama Özelliği Geldi
BTK Önlem Almayana Ceza KesebilecekBTK Önlem Almayana Ceza Kesebilecek
Injustice 2 Tanıtım Videosu YayınlandıInjustice 2 Tanıtım Videosu Yayınlandı
Vine’da Videosu Olanlar Son SaatlerVine’da Videosu Olanlar Son Saatler
Yerli Arama Motoru Hakkında Bakanlık’tan AçıklamaYerli Arama Motoru Hakkında Bakanlık’tan Açıklama
Samsung Kabul EtmediSamsung Kabul Etmedi
SON DAKİKA