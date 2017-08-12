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Apple Kendi OLED Teknolojisini Kurma Hedefinde

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Apple Kendi OLED Teknolojisini Kurma Hedefinde
Bu haber 12 Ağustos 2017 - 1:02 'de eklendi .

Apple Samsung’a olan bağlılığını sona erdirmek için çalışmalar yapmaktadır. Apple kendi OLED teknolojisini geliştirmek amacıyla kimyasal buhar biriktirme (cvd) makineleri satın aldı ve bu makinelerle Tayvan’da sadece OLED ekran teknolojilerinin uygulanması için kendine ait bir tesis kurdu.

Yeni piyasaya sürülecek olan iphone 8 ve iphone Pro gibi adlarla anılan Apple amiral gemisinin 5,8 inç bir OLED ekran ile gelmesi bekleniyor. Bu ekranların tedarikçisi ise yine küresel çapta akıllı telefonlar üzerinde hâkimiyet kuran Samsung olacaktır. Bu durumdan rahatsızlık duyan marka, kendi ekran teknolojilerini oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sayede firma, akıllı telefon ve bilgisayar pazarındaki en önemli rakibi olan Samsung ‘dan yakasını biraz daha kurtaracağına inanıyor. Apple kendi ekranlarının üretimini daha çok Çin firmalarına yaptırmak istediğini belirtti. Bu firmalar arasında Apple daha önce çalıştığı Foxconn ya da Pegatron yer almaktadır. Bu teknolojik ekranları üretmek için kullanılan CVD makineleri kolay elde etmek mümkün değildir. Bu makinelerin çıkışında Japon merkezli ünlü şirketlerin bulunduğu ve kapasitesinin çoğunu rakip markaya yönlendirdiği ifade ediliyor. Marka tarafından Samsung ‘a iki yıl için en az 160 milyon kadar ekran siparişi verildiği düşünülüyor.

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