Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Dünyaca ünlü olan Apple firması bu yıl çıkaracağı telefon modelinde amiral gemisi iPhone 8 telefonlarında Samsung tarafından üretimi yapılan OLED panellerinin kullanılacağı belirtti.

Apple telefon markası bu yıl içerisinde satışa sunulacak olan modelinde Samsung firması ile işbirliğine gireceği haberini duyurmuştur. Uzak Doğu kaynaklarına göre ise Güney Koreli Teknoloji devleri Apple firmasına ortalama olarak doksan iki milyon adet kavisli OLED tedarik edileceği haberini bildirmiştir.

Samsung firması OLED ekran uygulaması için 9 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiştir. İphone firması bu yıl içerisindeki yeni nesil telefonların tasarımlarında büyük revizyon anlamına da gelen OLED panellerin sahibi denecek olan firma yani Samsung firması ile ortalama olarak 70 milyon ünitelik bir anlaşma sağlamış olmasından dolayı bu yıl ki sipariş Apple firmasının üretimlerinde her hangi bir problem yaşatmamak adına üretimde büyük bir artış sağlanmıştır. Apple firması her yıl ortalama olarak 200 milyona yakın bir telefon satışı gerçekleştirmektedir.