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Apple Watch 3 Geliyor!

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Apple Watch 3 Geliyor!
Bu haber 13 Ağustos 2017 - 10:14 'de eklendi .

Teknoloji devi olan Apple firması, ilk iki serisinden sonra Apple Watch 3 serisini de bu sene içerisinde tanıtıma çıkaracağını söylüyor.

Çıkacak tarihi belli olan bu seri, harika özellikleriyle geliyor. Belirlenen bir rapora göre bu serinin bu yıl içerisinde pek çok kişinin hayatında yer alacağı açıklandı. Bu yıl içerisinde Teknoloji mağazalarda raflarda görebileceğiniz bu cihazlar, geliştirilmeye devam ediyor.

Birinci ve ikinci serisinin oldukça büyük bir beğeni toplamasından sonra bu serilerin bir diğeri üretilmeye karar verilmişti. Üretiminin temeli hazır olan, sadece üzerine eklemeler yapılan bu seriyi bu sene sonunda tanıyacaksınız. Bu serilerde Yeni WatchOS sürümü kullanılması pek çok kişinin gözünden kaçmıyor.  Başka ir rapora göre ise üretilen bu cihazların pil boyutlarının diğerlerine göre biraz daha büyük tasarlanması ve kullanıcıların daha uzun süre kullanabilmesi için imkân sağlanması amaçlanıyor.

Son çıkarmış olduğu Iphone 7’den sonra telefonlarla ilgi açıklama yapmayan Apple, bu akıllı saatlerle ilgili açıklamalarını yapmayı ihmal etmiyor ve kullanıcılarına sevindirici haberler vermeye devam ediyor.

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