Apple Workflow’u Satın Aldı

Eleştirmelerden yara almadan kurtulan ve çoğu eleştirmenin gözdesi olan Worflow bir çeşit otomasyon sistemi. Peki bu sistem nedir?

Otomasyon sistemleri: Bir çok çeşitli otomasyon görevlerini, muhasebe sistemlerini, yani kısacası insan eli değmeksizin, otomatik işleyen bir sistem ile uygulamaları hızlı bir şekilde kullanmanıza yarayan bir programdır. Dilerseniz herhangi bir programı da otomasyona bağlayabilirsiniz.

Apple’ın neden Workflow Otomasyon sistemlerini satın aldığı henüz bilinmiyor, ancak; Apple bünyesine katılan Workflow çalışanları çok mutlu görünüyor. Workflow çalışanı Ari Weinstein yaptığı görüşmede, Apple’a katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Workflow’u geliştirmek için Apple ile beraber çalışacaklarını söyleyen Weinstein, AppStore’da Workflow uygulamasını görmek için sabırsızdığını söyledi.

23 Mart itibariyle ücretsiz olarak yayınlanmaya başlayacak bu otomasyon programını App Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.