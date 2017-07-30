Apple’dan 5G Hamlesi

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Apple, bundan birkaç ay önce Federal İletişim Komisyonuna 5G kablosuz genişbant bağlantısını test için başvuruda bulunmuştu.
Apple’ın lisans başvurusu bu komisyon tarafından incelendi ve lisans için Apple’a izin verildi. Böylece bu teknoloji devi, 28 GHz ve 39 GHz frekanslarında testler gerçekleştirebilecek. Henüz 4.5 G teknolojisinin yeni yeni yayılmasından sonra 5G adına yapılan bu çalışmalar, erken gibi görünse de, 5G teknolojisinin 3 yıl içinde yaygınlaşmaya başlayacağı belirtildi. T-Mobile ve Verizon gibi markalar operatörlere 5G frekansı satmak için çalışmalara şimdiden başladı. 5G teknolojisi için çalışmalar sadece ABD’de değil birçok ülkede başladı ve bu ülkelerden biri de Türkiye.
Apple’ın en iyi ihtimalle 2 yıl sonra kullanılmaya başlanacak olan 5G için şimdiden adım atması, birçok kesim tarafından olumlu olarak karşılandı. Apple’ın bu testlere ne zaman başlayacağı ve bu testlerden elde ettiği verileri ne zaman paylaşacağı şuan için belirsizliğini korumakta. Her ne kadar birçok konu belirsiz olsa da, Apple yine bu sektörde ne kadar büyük bir marka olduğunu bir kez daha kanıtladı.