Apple’dan Yepyeni Bir Yenilik Daha

Apple markası son yıllarda önemli gelişmelere imza atmaktadır. Apple, İOS 11 için yeni bir sürüm yayınladığı haberini verdi.

Marka yapılan bir etkinlikte Eylül ayında yayınlanacak İOS 11’in test sürecinde olduğunu belirtmiştir. Özelliklerini kullanıcı istekleri doğrultusunda değiştirdiklerini söyleyen marka müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

İOS 11 yeni gelen özellikleri ile tüm gözleri üstüne çekmiştir. Yeni gelen özelliklerin başında İmessage uygulamasının yenilenerek daha kullanışlı hale gelmesi vardır. Bu yenilik ile gelen mesajları bulut şeklinde saklayabilirsiniz. Kullanışlı hale getirilen bu özellik ile artık mesajlaşırken Apple Pay ile karşı tarafa para aktarımı da yapılabilecektir. Siri’nin de tamamen değişeceğinin haberini veren marka; Siri’nin öğrenme kapasitesinin geliştiğini ve sesinin değiştiğini açıklamıştır. Ayrıca artık Siri birçok dilde çeviri yapabilecek ve Apple News deki önemli haberleri size gösterebilecektir.

Kontrol panelinin de daha kullanışlı hale geldiğini söyleyen marka İOS 11 ile iş hızınız artacağının garantisini vermektedir. İşiniz varken ya da araç kullanırken alacağınız “sürüş sırasında rahatsız etme” modu ile işlerinizi dikkatli bir şekilde yapabileceksiniz. Siz işinizi yaparken arama olursa reddedilecek mesaj gelirse de otomatik olarak cevaplanacaktır. Apple markasının bu yeni özellikleri ile İOS 11 büyük bir heyecanla beklenmektedir.