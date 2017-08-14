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APPLE’ın Yeni Projesi Sürücüsüz Araç Geliyor

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APPLE’ın Yeni Projesi Sürücüsüz Araç Geliyor
Bu haber 14 Ağustos 2017 - 10:15 'de eklendi .

Amerika’nın teknolojide sınır tanımayan markası Apple’in üst yönetici olan Tim Cook, markanın yeni projesinin sürücüsüz araç geliştireceklerini açıkladı.

Bloomberg TV’deki mülakatta ünlü markanın sürücüsüz araç projesi hakkında bilgi veren Cook; bu projenin Apple için “temel’’ olduğunu vurgulayarak markanın teknolojinin otomatik olarak sistemli bir şekilde ilerlemeye hedeflediklerini bu projenin bütün projelerin en üst seviyede olacak nitelikle olacağını ve bu sürücüsüz araç projesinin yapay zekâ olarak en zor projeleri olacağını bildirmiştir.

Araçta otomatik sistem 3 sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıflar; işaret ederek, elektrikle çalışan araçlar ve bu teknolojinin bu araca sahip sürücülerin taksicilik yapabilmenin imkânı olacağını söylemiştir. Sürücüsüz araç teknolojisinin 2014’te başlanıldığı ve projeye  “ Titan Projesi’’ adıyla bilinmekte ve yaklaşık bin mühendisin çalıştığı düşünülmektedir.

Kaliforniya eyaletinden  sürücüsüz araç teknolojisini test sürüşleri  için izin alan Apple bu sürüşleri nisan ayında yapacaklardır. Apple,  Eyalette izinleri olan diğer markalardan BMW, Mercedes, Nissan, Honda, Benz gibi dünya otomotivlerle yarışmaktadır.

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