Artık Li-Fi Var

Wi-fi’ye diğer bir seçenek olarak gelecek olan Lİ-Fİ teknolojisiyle artık sadece ışık ile internete bağlanmak mümkün olabilecek.

Lİ-Fİ üzerindeki çalışmalar hala devam etmektedir. Bu çalışmalarda İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Türkiye bulunmaktadır. Prof. Dr. Murat Uysal, Lİ-Fİ teknolojisinin vericilerin led ampuller üzerinden ışık aracılığı ile internete erişilebileceğini söylemiştir. Uysal, led ampullerin hem aydınlatma için hem de Lİ-Fİ ile kablosuz internet kullanıldığı yeni bir teknoloji olduğunu dile getirmiştir. Bu sayede evlerdeki, ofislerdeki led ampülün bulunduğu her yer kablosuz modeme dönüşeceğini söylemiştir.

Lİ-Fİ teknolojisinin yaygınlaşması ile telekomünikasyon alanında büyük kolaylıklara yol açacağını ve haberleşmede büyük bir boyuta geçileceğini dile getirmiştir.

Lİ-Fİ üzerinde yaklaşık 4 yıldır bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Uysal, çalışmaya ilk önde teorik araştırmalar ile başladıklarını sonrasında yapılan tasarımlar ile toplum tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığını söylemiştir. Uysal, şuan labaratuvarda kullanılan parçaların marketten alınan bir ampül gibi hem çok kolay bulunabilecek hem de ucuz bir teknoloji olacağını demiştir.