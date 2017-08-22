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Artık Parmağınızı Telefon Gibi Kullanabileceksiniz

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Artık Parmağınızı Telefon Gibi Kullanabileceksiniz
Bu haber 22 Ağustos 2017 - 8:22 'de eklendi .

Hayatımıza değişiklik katacak tasarımlardan biriside Orii. Kısa bir süre sonra pek çok kişinin hayatına girecek olan tasarımlar, parmağınızı telefon gibi kullanmanıza yardımcı oluyor.

Bu yeni tasarım olan cihazlara sahip olmak isteyen kişiler şimdiden yatırımlarını yapmaya başladı. 2018 yılının Şubat ayında piyasaya çıkarılacak olan bu cihazlar için toplam ücret 30 bin dolar toplanması gerekirken, bu cihazın fonlama süresi bitmeden, hatta 23 gün varken 134 bin dolar para toplandı. Bu cihazlar sayesinde görüşmelerinizi telefonunuzu kullanmadan da yapabilmeniz mümkün gibi görünüyor. Üretilecek olan bu cihaz yaklaşık bir bluetooth boyutuna sahip. Bir yüzükten daha büyük olduğu için takıldığında biraz farklı bir görünüme sahip olabiliyor. Ancak parmaktaki kemikler sayesinde iletişim kurmanızı sağlayabiliyor. Sizin yapmanız gereken tek şey ise, iletişim kurmak istediğiniz sırada, parmağınızı kulağınıza yakın bir mesafede tutmak. İOS ve Android ile de çalışabilecek olan bu cihaz, bir saat kadar iletişim kurmanıza yardımcı oluyor.

119 dolara sahip olabileceğiniz bu ürünün kutusunda bulunduğu ölçü aparatı sayesinde, parmağınıza rahatlıkla takabilirsiniz.

Buna Bakın!  Bu Akıllı Saat En Pahalısı
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