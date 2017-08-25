Artık Saniyeler İçerisinde Batarya Doldurmak Mümkün

Pek çok kişinin derdi, bataryaların hızlı tükenmesidir. Önceden saatlerce bataryanın dolmasını beklerken, şimdilerde saniyeler içerisinde bataryaların dolması mümkün hale gelmiştir. Bu ise Drexel Üniversitesi’nin araştırmacıları sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Drexel Üniversite’sindeki araştırmacıları MXene isimli bir nanomalzemeye imza attılar. Bu çalışmalara attıkları imza sayesinde, artık bataryalar saniyeler içerisinde %100’ü gösterecek. Bu tasarımlarda kullanılan malzemelerden diğer farkı nanomalzeme olmasıdır. Bu materyal, diğer parçalardan farklı olduğu için iyonların daha hızlı hareket etmesine yardımcı oluyor. Hareketlerin hızlı bir şekilde olması, iletişim hızını da arttırıyor. Bu sayede alınan enerji, bataryaya olması gerekenden daha hızlı bir şekilde ulaşıyor. Elektrotların, enerji depoladıkları yerler, şarj sürecini oldukça etkilemektedir. MXene isimli malzeme ise elektrik tellerinde kullanılan bakır ve alüminyum gibi iletkenin kolay olabileceği maddeler kullanılmıştır. Bu da akımın daha hızlı ve kolay geçmesini sağlıyor.

Bu MXene’nin elektrikli olan otomobillerin bataryaları içinde kullanılabileceği düşünülüyor. 2011 yılından bu yana üzerinde çalışmalar yapılan bu çalışmaların kullanıma geçirilmesi için birkaç yıla daha çalışmaların yapılması gerektiği bilinmekte.