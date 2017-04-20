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Aselsan Elektromanyetik Top Üretti

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Aselsan Elektromanyetik Top Üretti
Bu haber 20 Nisan 2017 - 18:27 'de eklendi .

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi heyecanla beklenen ASELSAN’ ın ürettiği elektromanyetik top sisteminin ilk testleri yapıldı.

Top mermisinin hedefe doğru saniyede 2 bin 500 metre hızla gittiği söylendi. Ses hızının yaklaşık 6 katına ulaşan elektromanyetik top sistemi, 300 kilometre içerisinde etkleyici sonuçlar veriyor. Hava aracı ve balistik füze gibi havada hareket eden her cismi vurabileceği söylenen Elektromanyetik Top Sistemi’ nin, diğer tüm kimyasal olmayan silahlardan daha etkili olduğu söyleniyor.

Aralık 2016′ nın son günlerinde testlerine başlandığı Elektromanyetik Top Sistemi’ nin normal bombalardan daha etkili olduğu ve daha hızlı atak yaptığı söylenmişti. Gemilere, tanklara, uçaklara ve hatta gelmekte olan füzelere dahi saldırı yapabilen Elektromanyetik Top Sistemi, hem savunma hem de saldırı silahı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girecek.

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