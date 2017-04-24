Aselsan Havan Tespit Radarı

Türk mühendisler yine göğsümüzü kabarttı! Teknoloji var olan ve olmuş tüm savaşları etkilediği gibi, yeni nesil silahlarla ve bombalarla daha çok yıkıma sebep oluyor.

ASELSAN mühendislerinin ürettikleri ve Türk yapımı olan SERHAT, sınır güvenliklerinde kullanılacak.

SERHAT Havan Tespit radarı; anlaşılacağı üzere, 6 Kilometre içerisinde, düşmanın attığı havanı çok kısa bir süre içerisinde nereden atıldığını tespit ediyor ve düşeceği yeri düşmeden önce haber veriyor. Bu çok kısa bir zaman olsa da, o alandaki personelleri uyarmak için yeterli bir süre.. SERHAT aynı zamanda araç üzerinde ve tripot üzerinde kullanılabiliyor.









Havan atışları genelde ilk seferde tutturulmaz, ilk atış hedefi belirlemedir. Arkasından ikinci atış daha iyi ayarlanarak hedefe atılır. Bu süre içerisinde tekrar doldurma işlemi yapan düşmanın, havanı attığı yer testpit edilmiş. Kordinatları top atışı yapan ekibe iletilmiş olacaktır. Yani düşman daha ikinci atışını yapmadan, etkisiz hale getirilecek.