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Askerlik Süresi Düşecek Mi? Zorunlu Askerlik Kısalıyor Mu Son Durum Nedir?

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Askerlik Süresi Düşecek Mi? Zorunlu Askerlik Kısalıyor Mu Son Durum Nedir?
Bu haber 27 Nisan 2017 - 11:40 'de eklendi .

Askerlik süresi hakkında son dakika haberleri ve yeni düzenlemeler merak ediliyor. Askerlik Süresi düşecek mi? Zorunlu askerlik süresi kısalıyor mu?

Merak eden ve askerlik çağına erişmiş ve de eğitim gereksinimi yüzünden henüz askerlik vazifesini ifa edememiş olan birçok genç için hayati önem arz eden bu konu hakkında bazı yetkili kişilerce açıklama yapıldı. AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan askerlik süresi kısalıyor mu sorularını cevaplandırak, bu konu hakkında ki düşüncelerini dile getirdi. Başbakan Binali Yıldırım “”Askere, silâhaltına alma işi devam edecek. Orada bir aidiyet oluşması lazım ama bunun sadece askerlik iklimine alışmak amacıyla olması, onun ötesinde bir rolünün olmaması lazım. Ayrıca değerlendireceğiz; şu anda onun kararını vermiş değiliz. Muhtemelen süreler daha kısalacak, sayı azalacak.”  Söyleminden yola çıkarak peki askerlik sürelerinin kısaltılması ile ne amaçlanacaktır.

Devlet artık orduyu daha profesyonel bir hale getirmeye mi çalışıyor?  Peki, bunu gerçekleştirir ise ne olacak?  Bu sayede işinin ehli askerler ordu içinde vazifelenerek daha az sayıda kolay mobilize olabilen ve her türlü savaş ve çatışma şartlarına adapte olabilen bir orduya sahip olacağız.

Askerlik Süresi Hakkında Açıklama





Milli Savunma Bakanı Fikri Işık , “FETÖ’nün yuvası haline gelen askeri liseler kapatılacak. Harp okulları devam edecek. İmam Hatip ve meslek liseleri dahil tüm lise mezunları harp okuluna girebilecek. Örgütün kurmaylık sınavlarına da müdahale ettiği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle kurmaylık da tümüyle kaldırılacak. Terfilerde liyakat esasına geçilecek. Sınıf subaylarından generallik terfiler daha da artacak. Bir süre önce başlayan profesyonel askerlik ilerleyen dönemde yaygınlaşacak. Zorunlu askerlik süresi kademeli olarak kısaltılacak. Asker azalımı jandarmadan başlayacak” açıklamasına göre ordu içi disiplini yeniden sağlamak amacıyla orduyu yeniden tanzim edilmesi gerektiği anlaşılarak bu işin sadece askerlik süresinin kısaltma ile sınırlı kalmayacağını göstermektedir.

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