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Atıl Ahşaptan Traktör Yaptı

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Atıl Ahşaptan Traktör Yaptı
Bu haber 24 Nisan 2017 - 2:48 'de eklendi .

Denizli’nin Tavas ilçesinde babasından kalan marangozluk işini devam ettiren, iki çocuk babası 30 yaşındaki marangoz ustası; öncesinde bir maket tasarladığını daha sonra araç haline getirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Kullanılabilir araç haline geldikten sonra daha çok dikkat çekeceğini düşünen İlker Didin, sadece traktör değil çok farklı araçlar yapabileceğini de söylüyor. Eskiden kullandığı motoru, parçalayıp traktöre monte ettikten sonra sanayideki arkadaşlarıyla gün içerisinde çalıştıklarını bu işin sabır işi olduğunu ve severek yaptığını açıkladı. Ortalama 30, 35 gün gibi bir süre içerisinde bitirdiklerini belirten marangoz Ustası İlker Didin, büyük ilgi çektiğini söyledi.




Yaklaşık 6,7 bin lira maliyeti olan aracın, satış fiyatının 15-16 bin lira olacağını işçiliğin çok iyi yapılması gerektiğini ekledi.

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