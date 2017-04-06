Avrupa’nın En Çok Satan Telefonu İphone 7 Oldu

Dünyanın en büyük teknoloji markaları arasında yer alan ve gittikçe büyüyen Apple firmasının ürettiği iphone 7 Avrupa da en fazla satılan telefon oldu.

Satışa sunulan telefonların satış verilerini inceleyen bir firma tarafından hazırlanan rapor da Avrupa da en fazla satılan akıllı telefonun iphone 7 olduğunu belirtiyor. Ayrıca raporda iphone 7’nin Almanya, İngiltere ve Fransa da en fazla satan telefon olmasına rağmen Apple’ın Pazar da ki sürdürülebilir karlılık hakkında ki kaygısını koruduğu da ifade ediliyor. Apple Avrupa da oldukça fazla satış yapsa da İspanya da Apple marka telefonların satışlarında bir düşüklük olduğu görülüyor. Bu düşüş Apple yetkililerinin kaygısının devam etmesine de neden oluyor.