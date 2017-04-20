Az Kalsın Dünyaya Göktaşı Çarpıyordu

Verilen bilgiye göre 650 metre çapındaki büyük göktaşının dünyanın 1.8 milyon kilometre uzağından geçmesi bilim insanlarını oldukça heyecanlandı.

Kilometrenin sadece matematiksel olarak düşünülmesi bize biraz uzak gelse de bilim insanları için, bu çok yakın bir ölçü.

2014′ te keşfedilen göktaşının NASA tarafından Mayıs keşfedilip, 2014 J025 ismi verilmesiyle birlikte, bilim dünyasınında sarsıcı bir haber olarak değerlendirildi. 2 gün boyunca küçük teleskoplarla dahi izlenebilecek olan 2014 J025 isimli göktaşının yansıma özelliği, dünyanın uydusu olan aydan iki kat daha fazla, bu sebepten 13 yıl sonra izlenebilen dünyanın yakınından geçen ikinci göktaşı olacak. 13 yıl öncesine kadar her hafta bir çok göktaşının dünyanın yakınından geçmesi ön görülse de, 2004 yılından beri ilk defa bu büyüklükte bir gök taşı geçişi yaşanacak. 1450 kilometre mesafeyle dünyanın hemen yanıbaşından geçen ve atmosferine yakalanmayan Toutatis isimli gök taşının, dünyaya çarpmadan uzaklaşmasıyla sonuçlanmıştır.









Bilim insanlarının hesaplarına göre, 2027 yılında 800 metre çapındaki daha büyük bir gök taşı, daha yakın mesafeden dünyanın yanından geçecek. Çıplak gözle görüleceğini düşünen bilim insalarının hesapları doğru çıkarsa, dünyanın; nadir görülen bir olaya tanıklık edeceğini söyledi.