Başak Dizer Kaç Yaşında? Estetik Yaptırdı Mı?

Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk yaşayan Başak Dizer Kaç Yaşında? Biyografisini okuyanlarında beğendiği Başak Dizer estetik yaptırdı Mı? İşte cevabı…

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi olan Başak Dizer fiziği ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 40 yaşına girmeden yaklaşık bir hafta önce estetik ameliyat geçirdiği iddia edilen Dizer’in botoks ile dudak dolgusu yaptığı belirtiliyor.

Londra’da kutladıkları doğum günün ardından oy kullanmak için ülkeye dönen çift kameralardan kaçamadı. Bebek’teki bir AVM çıkışında hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan çift hızlıca araçlarına doğru yöneldi. Fotoğraf çektirmek isteyenler ise en iyi pozları yakalamak için uğraştı.